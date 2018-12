Hommikusöök võib sinu kohta nii mõndagi paljastada

C) üritan kõike võrdselt tõsta, et saaks erinevaid asju proovida;

Ülekaalus on A vastused: südames oled suur traditsioonide austaja. See kehtib ka hommikusöögi kohta, avokaadot ei paneks sa näiteks kunagi röstsaiale. Sa armastad toitu ja su sõbrad teavad seda.

Ülekaalus on B vastused: ärkad alati hea tujuga ja see on sinu puhul lausa kadestamisväärne. Hommikusööki valides eelistad vaid tervislikke toiduaineid. See on kiiduväärt omadus, kuid luba endal vahel ka midagi head süüa.