Toitumisnõustaja: hapukapsas on tervislik ja kasulik jõuluroog

«Kapsa hapendamine ja toorelt söömine on olnud eestlastel kombeks sajandeid. Kõlab küll veidi uskumatult, aga oma talvised vitamiinid võib saada ka hapukapsa söömisest. 100 grammis värskes hapukapsas on näiteks C-vitamiini sama palju kui suures sidrunis. C-vitamiin on vajalik naha- ja sidekoe heaks terviseks ning tugevdab kaitsevõimet haiguste vastu,» rääkis Katri Merisalu.

«Kreeka arst Hippokrates soovitas toorest hapukapsast erinevate kõhuhädade leevendamiseks – hapukapsas ja selle mahl parandavad soolestiku mikrofloorat ja on kasulikud mao alahappesuse korral. Kapsa hapnemisel on mikroobid ära teinud suure eeltöö ning süsivesikud ja valgud on organismile paremini omastatavad kui näiteks värske kapsa puhul. Siit ka põhjus, miks on kasulik süüa rasvast sealiha koos hapukapsaga,» selgitas Katri Merisalu.

Ülesöömise vältimiseks soovitab Merisalu jõulumenüü ümber teha mitmekäiguliseks, nagu on kombeks restoranides. «Jõulusööming toimub ikka lookas laua taga, kus kõik road on korraga väljas. Niimoodi on aga väga lihtne süüa üle ja rohkem kui tegelikult vajalik on, sest taldrikule kuhjatakse kõike, mida laual leidub.»

Merisalu kinnitusel on hea nipp muuta jõulumenüü mitmekäiguliseks – alustada tuleks näiteks suupistetest, mis on valmis meisterdatud ja sätitud. Sellele võiks järgneda mõni tervislik salat või soovi korral supp.

«Pearoa puhul võib traditsioonilised jõuluroad juba taldrikule valmis sättida. Kindlasti ei pea jõulutoit olema just sealihast, miks mitte sel aastal proovida midagi muud ja kokata mõni maitsev kalast või linnulihast valmistatud roog,» lisas Merisalu.

Mõned nipid, mida jõululauas meeles pidada:

- söögi ajal ära joo, niimoodi väldid läbinärimata toidu allaneelamist, mis võib põhjustada tõsiseid kõhuvalusid ja seedeprobleeme;

- lülita välja oma nutitelefon ja telekas, austad sellega oma lauakaaslasi ja niimoodi sööd aeglasemalt ja mõttega;

- magustoidu asemel söö tumedat šokolaadi (üle 70 protsendi), puuvilju, pähkleid;

- peale õhtusööki või söögikordade vahel käi jalutamas, värske õhk ja liigutamine teevad head;

- ära joo gaseeritud ja magustatud jooke, selle asemel lisa joogiveele apelsini, mandariini, kurgiviile, jõhvikamarju, pohlamarju, piparmündilehti jms;

- PEA MEELES! Alkohol ei seedi nii nagu toit. Inimese keha ei saa alkoholist tulnud kaloritest energiat salvestada samamoodi, nagu suudame seda teha toidust saadud kaloritega. Seepärast, kui jood alkoholi, ei saa ainevahetus teha oma tööd – näiteks põletada kaloreid viimasest toidukorrast. Selle asemel peab keha tegelema alkoholi, see tähendab mürgi, kehast välja toimetamisega. Alkoholi tarbimine toob endaga kaasa aeglase ainevahetuse ja seetõttu kehakaalu tõusu.