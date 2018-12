Viimase minuti jõuluroog ajahädas kodukokale

Roa saab kergesti valmistada ka paar tundi enne külaliste tulekut. Ragne sõnul on tegu tõelise jõuluaja retseptiga. «Jõulumaitse tekitamisel on oma osa astelpajumarjadel ning vürtsidel, mis koos broilerikintsudega pannil maitset tekitavad. Tulemuseks on äärmisel maitsev kanaroog, mida sobilik serveerida ahjujuurikate või siis lihtsalt traditsioonilise keedukartuliga,» ütleb Ragne.