7 toitu, mis aitavad «söögipohmakat» leevendada

Söö banaani

Banaani on väga kerge seedida ja see ei sunni kõhtu liigselt tööle. Banaani tasub süüa eriti seetõttu, et selles on palju kaaliumi, mis toetab seedesüsteemi tööd. Kiudained aitavad omakorda kõhulahtisust taltsutada, teab Huff Post.

Joo apelsinimahla

Mõnikord tekivad seedehäired sellest, et maos napib happeid. Abi võib saada apelsinimahla naturaalsetest hapetest. Siin tuleb aga tähele panna, et kui eesmärgiks on magu rahustada, tuleks juua apelsinimahla enne söögikorda ja süües tuleb vältida süsivesikuid. Süsivesikute ja apelsinimahla koostoimel võib tekkida veelgi rohkem puhitusi ja ebamugavustunnet.

Veidi vürtsi

Söögiorgiale järgneval päeval ei pruugi olla vürtsika toidu isu, kuigi see võib aidata seedimist rahustada. Kui sa muud ei soovi, siis lisa toidule köömneid, mis aitavad paremini toitu seedida.

Väldi soola

Soola tõttu hoiab keha vett kinni, mistõttu oleks targem pärast suurt söömist vältida kartulikrõpse ja igasugu teisi soolaseid suupisteid. Kui tahad midagi krõbistada, söö näiteks mandleid või soolamata plaksumaisi.

Natuke riisi

Valge riis on üsna maitsetu ja selles on vähe kiudaineid, nii et keha ei pea selle seedimiseks palju vaeva nägema. Tundlikule maole mõjuvad leebelt ka teised lihtsad toidud nagu näiteks röstsai ja keedukartul, mis imavad niiskust ja aitavad kõhulahtisust taltsutada.

Natuke õunaäädikat

Kibe õunasiidriäädikas võib leevendada kõhukrampe ja kiirendada toidu seedimist. Vala tassi vee sisse supilusikatäis õunasiidriäädikat ja supilusikatäis mett, sega ning joo kohe.

Piparmünditee