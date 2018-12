Tervislikud supertoiduained, mida pühade ajal muretult nautida

Samas ei tasuks ka kõigist jõuluhõrgutistest loobuda. Tuleb vaid hoolikamalt roogasid valida ja kõike mõõdukalt süüa. Siin on mõned tervislikud supertoiduained, mida võib pühade ajal muretult nautida, kirjutab healthmeup.com.

Maguskartul ehk bataat

Selles magusas juurviljas on A-vitamiini, kaaliumi, vitamiini B6 ja kasulikke kiudaineid. See on üks tervislikumaid juurvilju, sest seda pole tarvis valmistada liigse rasva või suhkruga. Maguskartul on imelise maitsega ka siis, kui see on vaid kergelt küpsetatud või röstitud.

Kalkun

Ühes portsjonis kalkunilihas on foolhapet, B-vitamiini, tsinki ja kaaliumi. See toitainete kooslus aitab kolesterooli taset all hoida, tugevdab immuunsussüsteemi ja kaitseb vähktõbede eest. Üks portsjon ilma nahata kalkuniliha täidab pikaks ajaks kõhu.

Granaatõun

Granaatõunad on ühed parimad antioksüdantide allikad. Seda puuvilja saab pühadelaual mitmel moel serveerida. Valmista näiteks granaatõunakaste või -salat, et sina ja külalised saaksite vajalikud toitained ja mineraalid kätte. Granaatõuna seemneid võib lisada ka hommikusele mahlale, et päevale värske algus anda.

Kõrvits

Kõrvits on ka pühade ajal üheks heaks supertoiduaineks, see on rikkalik kiudainete ja beetakaroteeni allikas. Kõrvits on väga mahlane, seega pole tarvis seda teiste toiduainetega kokku segada.

Mitmeviljasai